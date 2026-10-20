Кім Чен Ин впав у кому? Що відомо про стан лідера Північної Кореї

ЗМІ повідомляють про крововилив у мозок і лікування в Пекіні, але доказів не наводять

У мережі поширюють чутки, що лідер КНДР перебуває в комі. Незалежного підтвердження немає, а офіційних заяв про самопочуття керівника країни Пхеньян не робив. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на The Sun.

За даними британського таблоїда, у соцмережах стверджують, що 42-річний Кім Чен Ин переніс крововилив у мозок і потрапив у кому. Також нібито його могли перевезти до Пекіна, де лікують у лікарні Peking Union Medical College Hospital.

Проте видання не подає незалежних доказів госпіталізації. Влада Північної Кореї та офіційні представники Китаю не підтвердили інформації про критичний стан лідера. Медичних документів чи інших перевірених свідчень також немає. На відсутність достовірних доказів звертає увагу й пакистанське видання Geo News.

Що відомо про останні появи Кім Чен Ина

Останні відомості про публічну активність керівника КНДР датовані серединою жовтня. За даними Reuters, він відвідав новий музей оборонної промисловості, де показали військові розробки країни, зокрема міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-20. Державні медіа КНДР оприлюднили матеріали про цей захід.

фото: Reuters

Нові чутки The Sun пов'язує з браком свіжих повідомлень про лідера. Проте перерва в публічних заходах ще не доводить, що в політика проблеми зі здоров'ям. Північна Корея – закрита країна, тож відомостей про особисте життя та самопочуття її керівництва мало, а офіційні заяви часто неможливо перевірити незалежно.

Кім Чен Ин бере участь у святковому виступі до 81-ї річниці заснування Робочої партії Кореї. 10 жовтня 2026 року фото: ЦТАК

Подібні чутки з'являлися й раніше

У 2020 році міжнародні медіа вже обговорювали можливу тяжку хворобу Кім Чен Ина. Приводом стала його відсутність на низці публічних заходів, зокрема на святкуванні дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена. Тоді ширилися припущення і про критичний стан лідера, і навіть про його смерть.

У квітні 2020 року в КНДР назвали ці чутки помилковими та зловмисними. На початку травня державні медіа повідомили, що Кім Чен Ин узяв участь у відкритті заводу з виробництва добрив. Його поява спростувала чутки про смерть, які ширилися напередодні. Про це тоді писало південнокорейське агентство Yonhap.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про періоди зникнення Кім Чен Ина з публічного простору та складнощі з перевіркою відомостей про його місцеперебування.