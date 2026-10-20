Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кім Чен Ин впав у кому? Що відомо про стан лідера Північної Кореї

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Кім Чен Ин впав у кому? Що відомо про стан лідера Північної Кореї
Останні відомості про публічну активність керівника КНДР датовані серединою жовтня
фото: ЦТАК

ЗМІ повідомляють про крововилив у мозок і лікування в Пекіні, але доказів не наводять

У мережі поширюють чутки, що лідер КНДР перебуває в комі. Незалежного підтвердження немає, а офіційних заяв про самопочуття керівника країни Пхеньян не робив. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на The Sun.

За даними британського таблоїда, у соцмережах стверджують, що 42-річний Кім Чен Ин переніс крововилив у мозок і потрапив у кому. Також нібито його могли перевезти до Пекіна, де лікують у лікарні Peking Union Medical College Hospital.

Проте видання не подає незалежних доказів госпіталізації. Влада Північної Кореї та офіційні представники Китаю не підтвердили інформації про критичний стан лідера. Медичних документів чи інших перевірених свідчень також немає. На відсутність достовірних доказів звертає увагу й пакистанське видання Geo News.

Що відомо про останні появи Кім Чен Ина

Останні відомості про публічну активність керівника КНДР датовані серединою жовтня. За даними Reuters, він відвідав новий музей оборонної промисловості, де показали військові розробки країни, зокрема міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-20. Державні медіа КНДР оприлюднили матеріали про цей захід.

Кім Чен Ин впав у кому? Що відомо про стан лідера Північної Кореї фото 1
фото: Reuters

Нові чутки The Sun пов'язує з браком свіжих повідомлень про лідера. Проте перерва в публічних заходах ще не доводить, що в політика проблеми зі здоров'ям. Північна Корея – закрита країна, тож відомостей про особисте життя та самопочуття її керівництва мало, а офіційні заяви часто неможливо перевірити незалежно.

Кім Чен Ин бере участь у святковому виступі до 81-ї річниці заснування Робочої партії Кореї. 10 жовтня 2026 року
Кім Чен Ин бере участь у святковому виступі до 81-ї річниці заснування Робочої партії Кореї. 10 жовтня 2026 року
фото: ЦТАК

Подібні чутки з'являлися й раніше

У 2020 році міжнародні медіа вже обговорювали можливу тяжку хворобу Кім Чен Ина. Приводом стала його відсутність на низці публічних заходів, зокрема на святкуванні дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена. Тоді ширилися припущення і про критичний стан лідера, і навіть про його смерть.

У квітні 2020 року в КНДР назвали ці чутки помилковими та зловмисними. На початку травня державні медіа повідомили, що Кім Чен Ин узяв участь у відкритті заводу з виробництва добрив. Його поява спростувала чутки про смерть, які ширилися напередодні. Про це тоді писало південнокорейське агентство Yonhap.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про періоди зникнення Кім Чен Ина з публічного простору та складнощі з перевіркою відомостей про його місцеперебування. 

Читайте також:

Теги: влада самопочуття політика Кім Чен Ин Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американська влада не має наміру стримувати розвиток індустрії штучного інтелекту
Трамп оголосив про створення Сил штучного інтелекту за зразком Космічних сил
20 вересня, 07:47
У Києві змінився порядок оповіщення про повітряні загрози
Десята за добу повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин, столиця здригалася від вибухів
20 вересня, 20:09
На місці зведення теплотраси зібралися жителі, які проти, і ті, які погоджуються з проведенням робіт
Конфлікт через теплотрасу на Теремках: муніципальна охорона силою відтіснила активістів (відео)
21 вересня, 14:48
Денис Маслов сформував команду з чотирьох штатних радників
Новий міністр юстиції оприлюднив список своїх радників (документ)
26 вересня, 20:30
Активність Сонця з 3 по 4 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 жовтня: якою буде сонячна активність
3 жовтня, 05:00
Активність Сонця з 13 по 14 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 13-14 жовтня: якою буде сонячна активність
13 жовтня, 05:00
Трамп відмовився від міжнародного контролю за виборами у США
Вибори у США. Трамп порушив 20-річну традицію, наслідуючи практику Росії
14 жовтня, 18:03
Ракетне управління КНДР 12 жовтня провело випробувальний запуск тактичної балістичної ракети
Північна Корея провела випробування модернізованої балістичної ракети
13 жовтня, 12:27
Американська сторона пов’язує його з організацією операції, під час якої збили літаки
США видали ордер на арешт колишнього лідера Куби
Вчора, 18:09

Політика

Кім Чен Ин впав у кому? Що відомо про стан лідера Північної Кореї
Кім Чен Ин впав у кому? Що відомо про стан лідера Північної Кореї
«Росія особливо нічого не робить в Україні»: Трамп знову розкритикував Зеленського
«Росія особливо нічого не робить в Україні»: Трамп знову розкритикував Зеленського
Замороження фронту чи Донбас в обмін на НАТО: Європа розглядає два сценарії миру – FT
Замороження фронту чи Донбас в обмін на НАТО: Європа розглядає два сценарії миру – FT
Зеленський розкрив деталі розмови з Папою Римським
Зеленський розкрив деталі розмови з Папою Римським
«Путін може припинити війну сьогодні»: ЄС відреагував на можливу тристоронню зустріч
«Путін може припинити війну сьогодні»: ЄС відреагував на можливу тристоронню зустріч
США не погоджують передачу Україні ракет Patriot, за які заплатили союзники – ЗМІ
США не погоджують передачу Україні ракет Patriot, за які заплатили союзники – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua