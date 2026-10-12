Глава європейської дипломатії відреагувала на заяву Трампа про вибори в Україні

Каллас зауважила, що зусилля міжнародних партнерів мають бути спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну

Каллас: Майже кожна конституція передбачає, що коли триває війна, вибори проводити не можна

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що вибори в Україні не можуть відбутися, доки триває війна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

«Майже кожна конституція передбачає, що коли триває війна, вибори проводити не можна. І, наскільки я розумію, президент Зеленський також заявив, що якщо буде припинення вогню, то він готовий провести вибори якомога швидше», – сказала Каллас, коментуючи заклик президента США Дональда Трампа провести нові вибори в Україні.

Дипломатка наголосила, що вибори неминуче означають політичну боротьбу всередині країни, тоді як Україна продовжує зазнавати зовнішньої агресії. «Вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки надходять ззовні. Саме тому дуже важливо зберігати людей об'єднаними, поки триває війна», – підкреслила вона.

Каллас зауважила, що зусилля міжнародних партнерів мають бути спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Його слова пролунали на тлі дискусій про можливі шляхи завершення російсько-української війни та подальші переговори. За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але нібито цього не хоче.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не виявляє політичної волі для завершення війни. Так він пояснив слова президента США Дональда Трампа про необхідність обрати нового українського лідера.