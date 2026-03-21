Невдалий жарт: пасажира зняли з рейсу в Польщі через «ядерну бомбу» в багажі

Іванна Гончар
У Польщі пасажир пожартував про «ядерну бомбу» в багажі. Його зняли з рейсу та оштрафували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVN24.

Інцидент стався в аеропорту Кракова під час реєстрації на рейс до Валенсії. 49-річний чоловік заявив працівникам, що має небезпечний предмет у багажі.

На місце одразу відреагували служби безпеки та провели перевірку відповідно до протоколів. У результаті жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Попри це, пасажира не допустили до польоту та притягнули до відповідальності.

Прикордонна служба наголошує, що подібні «жарти» сприймаються максимально серйозно і можуть призвести не лише до штрафів, а й до заборони на авіаперельоти.

До слова, авіакомпанії зменшують розмір місць в економ-класі, щоб стимулювати пасажирів купувати дорожчі квитки в преміум-клас. Ця стратегія спрямована на збільшення прибутків, оскільки основний дохід надходить саме від продажу місць із підвищеним комфортом.

Нагадаємо, чоловік із Массачусетсу намагався відкрити аварійні двері авіалайнера під час рейсу з Лос-Анджелеса до Бостона, а потім декілька разів вдарив стюардесу в шию зламаною металевою ложкою.

