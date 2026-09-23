Головна Думки вголос Анатолій Кінах
search button user button menu button
Анатолій Кінах Президент Українського союзу промисловців і підприємців, співголова Національної тристоронньої соціально-економічної ради, прем’єр-міністр України 2001-2002

Мир через катастрофу? Як не допустити трагічного варіанту

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: ДСНС

Аналітична записка

За багаточисельними висновками міжнародних експертів, повномасштабна війна РФ проти України за своїми наслідками не має аналогів з часів Другої Світової війни.

Починаючи з другої половини 2026 року  масштаби російських повітряних атак набувають все більш окреслених ознак тотального цілеспрямованого знищення транспортної, логістичної, промислової та соціальної інфраструктури  України. 

Зростають масштаби системної соціально-економічної, фінансової, демографічної кризи.

Виявлення фактів корупції  у вищих ланках державної влади значно підсилила ризики загострення внутрішньополітичних процесів, що призводить до розбалансування системи державного управління та обертається кадровим хаосом, зниженням інституційної спроможності державного апарату у цілому.

Економіка демонструє усі ознаки стагнації. За перше півріччя 2026 р. реальний ВВП країни продемонстрував нульове (0,0%) зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (водночас  Державний бюджет України 2026 року розрахований на основі планового зростання ВВП +2,4%).

Безпрецедентно збільшується негативне сальдо у зовнішній торгівлі товарами: за січень-липень 2026 р. експорт становив $24,1 млрд, імпорт – $58,1 млрд, дефіцит – $34 млрд (у 2025 р. за такий же період був на рівні $22,7 млрд). У структурі експорту сировина (аграрний та гірничо-металургійний сектори складає до 80%), що свідчить про поглиблення  загрозливої тенденції деіндустріалізації української економіки.

За перше півріччя 2026 р. близько 37% видатків державного бюджету забезпечено за рахунок міжнародного фінансування. 

Загальний державний бог України зріс з $98 млрд у 2021 році до $214 млрд (104% ВВП) станом на 31.07.2026.

Для порівняння:

  • Польща – 65,7% ВВП,
  • Румунія – 61,9% ВВП.

За прогнозами МВФ, держаний борг України у 2026 році зросте до $276 млрд (122% ВВП).

РФ наприкінці серпня 2026 рjre фактично заблокувала діяльність портів Одеси (чорноморські транспорті коридори), які забезпечували близько 60% загального експорту України, у тому числі до 90% усього аграрного експорту (або 58% валютної виручки).

Тривале припинення діяльності морських портів України наразі створює не тільки передумови для глибокої кризи в українському агросектору, але й загрожує світовій продовольчій безпеці.

У разі подальшого блокування морського експорту з наявних 60 млн тонн зерна Україна зможе експортувати щонайбільше до 28-30 млн тонн. 

У цілому ескалація війни загрожує значним зниженням обсягів доходів державного бюджету.

Стратегічну загрозу для України створює одна із найгірших у світі демографічних ситуацій. Чисельність населення в Україні  в 1991 р. складала 51,9 млн. У 2026 році на підконтрольних Україні територіях проживає, за експертними даними, до 28 млн, у тому числі 10 млн пенсіонерів та 3,5 млн  інвалідів.

Чисельність українських трудових мігрантів та біженців за кордоном, за даними консульського обліку, складає близько 8,5 млн.

За січень-червень 2026 р. офіційно зареєстровано 73292 новонароджених немовлят та 259853 смертей (без бойових втрат).

Фактично смертність в 3,5 раза перевищує народжуваність. Середня тривалість життя чоловіків в Україні впала до 57 років.

Загострює демографічну кризу зростаючий розрив в соціальних стандартах України та країн центральної та східної Європи. Місячна мінімальна заробітна плата: Україна – 169 євро, Польща – 1119 євро. Аналогічний розрив у 4-6 разів у показниках пенсій, середніх заробітних плат.

Особливо високі ризики для життєдіяльності українського  суспільства створює цілеспрямована руйнація агресором енергетичної, комунальної інфраструктури.

Зруйновано майже 90% об’єктів теплогенерації. Стійкість енергосистеми   залежить у першу чергу від стабільності генерації атомної енергетики (близько 60-65% від загального обсягу виробництва електроенергії) та імпорту  з країн-членів ЄС.

Розрахункова потреба в електроенергії у зимовий період 16-17 ГВт. Критичний сценарій (холод та масовані повітряні атаки): дефіцит може сягнути до 7-8 ГВт, що створює передумови гуманітарної кризи в столиці та низці обласних центрів.

У цілому, вищезазначені показники та тенденції підтверджують попередні висновки Антикризового штабу про жорстку необхідність завершення «гарячої фази» війни на збалансованих умовах. Це необхідно як для збереження самого цінного – життя людей, так і можливості перезавантаження конституційними методами державної влади (демократичні, конкурентні вибори) як одного із головних факторів відновлення України від наслідків російської агресії на засадах справедливої,  правової, конкурентоздатної  держави.

Необхідно врахувати стратегічно важливий висновок: затягування в часі завершення на збалансованих умовах «гарячої фази» повномасштабної війни, яка набуває тотального характеру на знищення,  може призвести до трагічного варіанту «мир через катастрофу».

Програма невідкладних спільних дій України, за сприяння США, Європи, міжнародних партнерів з урахуванням переговорного процесу з РФ:

  1. Завершення в якомога стислі терміни «гарячої фази» війни на збалансованих умовах на основі спільних компромісів у контексті подальшої підготовки до міжнародно-правового визначення довгого справедливого миру.
  2. Створення антикризової коаліції в парламенті (коаліційна антикризова  угода з чітко сформульованими спільно з міжнародними партнерами стратегічними цілями досягнення  миру, збереження державності України, підготовки  та проведення прозорих демократичних виборів Президента України, Верховної Ради України), у тому числі на основі чесного діалогу, консолідації зусиль із суспільством.
  3. Формування антикризового коаліційного уряду перехідного періоду на принципах професіоналізму та нульової толерантності до корупції.
  4. Розробка, затвердження відповідно до норм Конституції  України Програми діяльності Уряду перехідного періоду для забезпечення разом з міжнародними партнерами стійкості та відновлення України за наслідками війни.
  5. Формування за результатами виборів органів законодавчої та виконавчої державної влади України.
  6. На усіх етапах реалізації Програми дій мають принципове значення такі чинники як: підвищення інституційної спроможності органів державного управління, розвиток структурованого громадянського суспільства, чесний, деполітизований діалог, спільне розуміння масштабів ризиків та втрат, необхідності прийняття складних, непопулярних рішень на основі  критичного мислення, патріотизму, відповідальності за поточний стан справ та майбутнє України.

У роботі Антикризового штабу стійкості економіки , який діє з початку повномасштабної агресії РФ проти України, беруть участь представники парламенту, Уряду, національні об’єднання,  асоціації українського бізнесу, інституції Національної академії наук України, територіальні громади, професійні спілки, ветеранські та молодіжні організації, об’єднання гуманітарного профілю – охорони здоров’я, фізичної та психо-соціальної реабілітації. До діяльності Антикризового штабу також залучені незалежні експертні, аналітичні центри та міжнародні партнери.

Антикризовий штаб готовий до співпраці на принципах консолідації зусиль суспільства, міжнародних партнерів, діалогу та розвитку України як сучасної демократичної конкурентоздатної Держави.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори бюджет експорт війна імпорт фінансування населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через ворожу атаку постраждали 16 місцевих мешканців
Російська атака на столицю: поліція показала наслідки (фото)
17 вересня, 08:49
У демократів виникло питання і про відсутність Дональда Трампа на весільних урочистостях
Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку
16 вересня, 02:18
Карні також заявив про готовність Канади й надалі збільшувати допомогу Україні.
Канада допоможе Україні пройти складну зиму – Карні
10 вересня, 20:48
Остання особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася 28 липня 2026 року у Білому домі
Трамп буде тиснути на Україну
7 вересня, 09:42
Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа
Після атаки окупантів у Житомирі спалахнула величезна пожежа: місто накрив дим (фото)
5 вересня, 19:28
Терехов закликав не обмежуватися дискусією, а переходити до конкретних рішень
Терехов склав план протидії подальшому зростанню бідності в Україні
5 вересня, 17:07
Окремо сторони обговорили Drone Deal – двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників
Зеленський анонсував нові пакети ППО від Німеччини та Drone Deal
2 вересня, 14:56
Михайлу Ткачову назавжди 29 років
Був турботливим батьком і досвідченим воїном. Згадаймо Михайла Ткачова
29 серпня, 09:00
Келлог наголосив, що американський народ підтримує боротьбу України
«Не слухайте Вашингтон». Кіт Келлог звернувся до українців
27 серпня, 17:47

Анатолій Кінах

Мир через катастрофу? Як не допустити трагічного варіанту
Мир через катастрофу? Як не допустити трагічного варіанту

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
205K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua