Онлайн-конфуз: парень забыл отключить звук и случайно помастурбировал перед друзьями

Герой истории решил не признаваться в провале

Пользователь Reddit поделился историей о том, как забыл отключить звук в Discord и случайно сделал друзей, с которыми общался в приложении, свидетелями своей мастурбации.

Рассказчик отметил, что инцидент произошел несколько месяцев назад. Он и его друзья играли вместе в игры и общались в Discord. Спустя несколько часов он решил помастурбировать и сказал собеседникам, что ему нужно идти. Выполнив свой план, парень вернулся к разговору, однако друзья встретили его смехом. «Иногда мы все мастурбируем, но выключай микрофон в следующий раз», — сказал ему один из участников беседы.

Герой истории решил не признаваться в провале и попытался обеспечить себе алиби, притворившись, что ужинал с семьей. Он позвал в комнату отца и брата, подмигнул им и, надеясь на то, что они ему подыграют, попросил подтвердить, что его не было в комнате. Отец посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Нет, все это время ты был в этой комнате». Так же поступил и брат.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.