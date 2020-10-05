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    Курьез

    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже

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    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже

    Собрали для вас самые крутые кадры, которые были сделаны в нужное время и в нужном месте

    Правильно выбранное время при создании фотографии порой играет гораздо более важную роль, нежели свет или ракурс. Ведь самые эпичные снимки из соцсетей были на 90% менее крутыми, если бы фотограф промедлил хотя бы секунду.

    Собрали для вас самые крутые кадры, которые были сделаны в нужное время и в нужном месте.

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    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже
    Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже

    «Моя дочка наступила на Lego», «Проигрыш моего друга», «За секунду до крика на всю округу», «А четырехлистный клевер точно к удаче?», «С друзьями планировали сделать обычное фото на набережной», «Фотоистория о том, как я потерял свои очки», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

     Читайте также: «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак

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    фотография курьез
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