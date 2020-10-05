Курьезные фото, которые бы не удались, будь они сделаны мгновением позже



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Собрали для вас самые крутые кадры, которые были сделаны в нужное время и в нужном месте

Правильно выбранное время при создании фотографии порой играет гораздо более важную роль, нежели свет или ракурс. Ведь самые эпичные снимки из соцсетей были на 90% менее крутыми, если бы фотограф промедлил хотя бы секунду.

Собрали для вас самые крутые кадры, которые были сделаны в нужное время и в нужном месте.

«Моя дочка наступила на Lego», «Проигрыш моего друга», «За секунду до крика на всю округу», «А четырехлистный клевер точно к удаче?», «С друзьями планировали сделать обычное фото на набережной», «Фотоистория о том, как я потерял свои очки», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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