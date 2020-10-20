  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото

    • Розсилка
    Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото

    «Если вы думаете, что наличие малыша поможет вам со вторым ребенком, то подумайте дважды», - комментируют фото пользователи сети

    Если вы думаете, что появление новой личности в вашей жизни никак не изменит привычный уклад, то очень-очень-очень сильно ошибаетесь. Дети — это прекрасно, но имейте в виду, что с момента их рождения ваша жизнь больше вам не принадлежит (ну, по крайней мере, первое время). И забавные фото это наглядно показывают

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото
    Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото
    Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото
    Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото
    Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото
    Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото
    Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото
    Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото
    Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото

    «Отныне вам нельзя оставлять малыша в одиночестве ни на секунду», «И уж тем более не оставлять на видном месте вкусности, которые могут его заинтересовать», «Малыши будут уважать ваше личное пространство в течение дня», «И с утра тоже не будут вас беспокоить (нет)», «Примерка одежды больше никогда не будет прежней — забудьте о многочасовом шопинге и дерзких селфи в зеркале», «Если вы думаете, что наличие малыша поможет вам со вторым ребенком, то подумайте дважды», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    фотография дети селфи курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies