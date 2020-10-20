Как с появлением детей изменится ваша жизнь: курьезные фото



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«Если вы думаете, что наличие малыша поможет вам со вторым ребенком, то подумайте дважды», - комментируют фото пользователи сети

Если вы думаете, что появление новой личности в вашей жизни никак не изменит привычный уклад, то очень-очень-очень сильно ошибаетесь. Дети — это прекрасно, но имейте в виду, что с момента их рождения ваша жизнь больше вам не принадлежит (ну, по крайней мере, первое время). И забавные фото это наглядно показывают

«Отныне вам нельзя оставлять малыша в одиночестве ни на секунду», «И уж тем более не оставлять на видном месте вкусности, которые могут его заинтересовать», «Малыши будут уважать ваше личное пространство в течение дня», «И с утра тоже не будут вас беспокоить (нет)», «Примерка одежды больше никогда не будет прежней — забудьте о многочасовом шопинге и дерзких селфи в зеркале», «Если вы думаете, что наличие малыша поможет вам со вторым ребенком, то подумайте дважды», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.