Канадка отправила матери неприличное видео и до слез рассмешила сеть

Девушка недооценила возможности своего телефона

Кара Тонин из Канады поделилась со своими подписчиками в TikTok историей о том, как коварны могут быть современные технологии. Девушка рассказала, что недооценила возможности своего телефона и отправила матери неприличный ролик с рейтингом 18+ со своим участием.

Канадка поведала, что ее история будет полезна для всех людей, которые пользуются программами для автоматического распознавания лиц.

«Считайте, что это социальная реклама для всех людей, у кого на телефоне есть Google Photos или другие похожие приложения. Так вот, в подобных программах есть потрясающая функция автоматического распознавания лиц. И когда вы вводите имя конкретного человека, ваш телефон показывает все видео и снимки, на которых он присутствует. А еще можно создать из этих файлов отдельные папки, которые потом удобно отправлять друзьям. Ох уж эти невероятные технологии! Даже слишком, невероятные», — начала свой рассказ взволнованная Кара.

Но однажды искусственный интеллект сработал против ничего не подозревающей канадки. Дело в том, что на телефоне девушки было видео неприличного содержания, которая она не так давно записала с мужем. И на задний план ролика совершенно случайно попала фотография Джоша — сына Кары.

Этого оказалось достаточно, чтобы видео отправилось в папку «Джош». И всего пару дней назад Кара заботливо отправила все содержимое папки на почту бабушке мальчика. «Прости меня, мам» — закончила свой рассказ Тонин.

История об эпичном провале канадки набрала более 2,1 млн просмотров и более 3,8 тысяч комментариев:

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