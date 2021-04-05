  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Шведских пенсионеров призвали вакцинироваться, случайно использовав известный мем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шведских пенсионеров призвали вакцинироваться, случайно использовав известный мем

    Чиновники не знали, что этот стоковый снимок — знаменитый мем

    Управление здравоохранения Стокгольма на своем сайте разместило призыв вакцинироваться от коронавируса и иллюстрировало его стоковой фотографией, использующейся в сети как мем «Гарольд, скрывающий боль». Об этом сообщает Reuters.

    В пресс-службе стокгольмской администрации не знали, что фотография — мем. Картинка провисела на сайте несколько часов, ее уже заменили. В управлении здравоохранения заявили, что оплошность не подорвала доверие граждан к вакцинации.

    Мем с «Гарольдом» появился в 2011 году. На фото изображен житель Венгрии по имени Андраш Арато. На волне своей популярности он снимался в рекламах и выступал на Ted Talks.

    a6804625ae90b132d1b57eb346d317e5

    Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

    Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

    Читайте также: Курьезные фото кошек, которые выбирают самые необычные места для отдыха
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies