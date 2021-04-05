Шведских пенсионеров призвали вакцинироваться, случайно использовав известный мем

Чиновники не знали, что этот стоковый снимок — знаменитый мем

Управление здравоохранения Стокгольма на своем сайте разместило призыв вакцинироваться от коронавируса и иллюстрировало его стоковой фотографией, использующейся в сети как мем «Гарольд, скрывающий боль». Об этом сообщает Reuters.

В пресс-службе стокгольмской администрации не знали, что фотография — мем. Картинка провисела на сайте несколько часов, ее уже заменили. В управлении здравоохранения заявили, что оплошность не подорвала доверие граждан к вакцинации.

Мем с «Гарольдом» появился в 2011 году. На фото изображен житель Венгрии по имени Андраш Арато. На волне своей популярности он снимался в рекламах и выступал на Ted Talks.

Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.