Канадка создает невероятные картины, которые больше напоминают фотографии

Предлагаем вам оценить лучшие работы художницы

Кит Кинг — невероятно талантливая художница из Канады, создающая рисунки в стиле гиперреализма. Гиперреализм — это направление живописи, в котором картины больше напоминают фотографии.

В случае с работами Кит действительно нужно очень хорошо присмотреться к картине, чтобы определить, обычный снимок перед вами или произведение живописи, в которое вложены часы кропотливой работы. Предлагаем вам оценить лучшие работы канадки, которые поражают воображение и обманывают мозг.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.