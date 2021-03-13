На аукционе продали цифровую картину за рекордные $69 миллионов. Как она выглядит (фото)

Он вошел в тройку самых дорогих ныне живущих художников мира

На аукционе Christie’s за рекордные $69,35 миллиона продали цифровую картину «Ежедни: первые 5 тысяч дней» (Everydays: The First 5000 Days) художника Beeple (настоящее имя — Майк Винкельман). Он вошел в тройку самых дорогих ныне живущих художников мира. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Торги завершились в 18:00 по московскому времени, имя покупателя картины не указано. Стоимость NFT-работы, выставленной на аукцион еще 16 февраля, стала рекордной. Прошлый максимум тоже установила работа Beeple — в феврале за $6,6 миллиона был продан его видеоролик.

Картина «Ежедни: первые 5 тысяч дней» состоит из пяти тысяч «абстрактных, фантастических, гротескных и абсурдных» изображений, каждое из которых художник составлял с мая 2007 года.

Работа Beeple представлена в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) — уникальных криптоединиц, которые нельзя воссоздать или обменять. Они позволяют покупателям приобрести право собственности на цифровой товар — изображение, анимацию или видео.

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