  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    На аукционе продали цифровую картину за рекордные $69 миллионов. Как она выглядит (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На аукционе продали цифровую картину за рекордные $69 миллионов. Как она выглядит (фото)

    Он вошел в тройку самых дорогих ныне живущих художников мира

    На аукционе Christie’s за рекордные $69,35 миллиона продали цифровую картину «Ежедни: первые 5 тысяч дней» (Everydays: The First 5000 Days) художника Beeple (настоящее имя — Майк Винкельман). Он вошел в тройку самых дорогих ныне живущих художников мира. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

    Торги завершились в 18:00 по московскому времени, имя покупателя картины не указано. Стоимость NFT-работы, выставленной на аукцион еще 16 февраля, стала рекордной. Прошлый максимум тоже установила работа Beeple — в феврале за $6,6 миллиона был продан его видеоролик.

    Картина «Ежедни: первые 5 тысяч дней» состоит из пяти тысяч «абстрактных, фантастических, гротескных и абсурдных» изображений, каждое из которых художник составлял с мая 2007 года.

    Работа Beeple представлена в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) — уникальных криптоединиц, которые нельзя воссоздать или обменять. Они позволяют покупателям приобрести право собственности на цифровой товар — изображение, анимацию или видео.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

    Читайте также: Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото

    Теги: искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies