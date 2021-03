Анджелина Джоли продала написанную Уинстоном Черчиллем картину за рекордную сумму

Анджелина Джоли продала на аукционе Christie's картину, написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, за $11,5 млн. Эта сумма стала рекордной для его работ, сообщает CNN. Первоначально полотно оценивалось в $3,4 млн.

Речь идет о пейзаже «Башня мечети Кутубия» — единственном полотне, созданном Черчиллем во время Второй мировой войны. Британский премьер написал его в 1943 году, вдохновившись поездкой в Марракеш с президентом США Франклином Рузвельтом.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2