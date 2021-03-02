Анджелина Джоли продала написанную Уинстоном Черчиллем картину за рекордную сумму

Это единственное полотно, созданное Черчиллем во время Второй мировой войны

Анджелина Джоли продала на аукционе Christie's картину, написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, за $11,5 млн. Эта сумма стала рекордной для его работ, сообщает CNN. Первоначально полотно оценивалось в $3,4 млн.

Речь идет о пейзаже «Башня мечети Кутубия» — единственном полотне, созданном Черчиллем во время Второй мировой войны. Британский премьер написал его в 1943 году, вдохновившись поездкой в Марракеш с президентом США Франклином Рузвельтом.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2 — Christie's (@ChristiesInc) March 1, 2021

В том же году Черчилль подарил картину Рузвельту, после смерти американского лидера она перешла его сыну Эллиоту, а затем принадлежала разным владельцам. По данным CNN, в 2011 году Брэд Питт купил полотно в подарок для Джоли. Питт и Джоли развелись в 2016 году после двух лет брака.

Черчилль начал рисовать примерно в 40 лет и успел написать более 500 работ. Предыдущая максимальная стоимость его полотна составила на аукционе $2,7 млн.

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