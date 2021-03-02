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    Анджелина Джоли продала написанную Уинстоном Черчиллем картину за рекордную сумму

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    Анджелина Джоли продала написанную Уинстоном Черчиллем картину за рекордную сумму

    Это единственное полотно, созданное Черчиллем во время Второй мировой войны

    Анджелина Джоли продала на аукционе Christie's картину, написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, за $11,5 млн. Эта сумма стала рекордной для его работ, сообщает CNN. Первоначально полотно оценивалось в $3,4 млн.

    Речь идет о пейзаже «Башня мечети Кутубия» — единственном полотне, созданном Черчиллем во время Второй мировой войны. Британский премьер написал его в 1943 году, вдохновившись поездкой в Марракеш с президентом США Франклином Рузвельтом.

    В том же году Черчилль подарил картину Рузвельту, после смерти американского лидера она перешла его сыну Эллиоту, а затем принадлежала разным владельцам. По данным CNN, в 2011 году Брэд Питт купил полотно в подарок для Джоли. Питт и Джоли развелись в 2016 году после двух лет брака.

    Черчилль начал рисовать примерно в 40 лет и успел написать более 500 работ. Предыдущая максимальная стоимость его полотна составила на аукционе $2,7 млн.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные искусство
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