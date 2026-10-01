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Китайські вчені пояснили, чому короткий термін придатності не означає кращий продукт

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Китайські вчені пояснили, чому короткий термін придатності не означає кращий продукт
Дослідники з'ясували, як термін придатності впливає на сприйняття продуктів покупцями
фото: з відкритих джерел

Покупці часто вважають їжу з коротшим терміном зберігання натуральнішою та кориснішою, хоча насправді це не обов'язково пов'язано зі складом продукту

Короткий термін придатності може створювати у покупців відчуття, що продукт «натуральніший». Люди схильні вважати, що їжа, яка швидше псується, містить менше добавок і проходить менше обробки. Дослідники з Університету Британської Колумбії, Університету Цзінань та Хайнаньського університету перевірили, наскільки це припущення впливає на вибір покупців. Про це розповідає «Главком» із посиланням на EurekAlert.

Чому покупці більше довіряють продуктам із коротким терміном

Під час одного з експериментів учасникам запропонували картопляні чипси, які мали різний термін зберігання - п'ять або дев'ять місяців.

Більшість учасників сприймала чипси з коротшим терміном як натуральніші та корисніші. Водночас продукт із довшим терміном зберігання здавався людям більш екологічним, адже його було простіше використати до того, як він зіпсується.

Схожий результат дослідники отримали із соусом для пасти. Учасникам показували два варіанти - з терміном зберігання один і три роки.

Коли людей просили звертати увагу на натуральність продукту, майже 70% обирали соус із коротшим терміном. Але коли акцент робили на турботі про довкілля, його обирали вже лише 43% учасників.

Короткий термін придатності не гарантує натуральності

Дослідники вирішили перевірити, чи зміниться думка покупців, якщо пояснити, чому продукт може зберігатися довше.

У випадку з майонезом учасникам повідомили, що триваліший термін придатності забезпечує не додавання консервантів, а якісніша упаковка. Проте це майже не змінило сприйняття продукту: люди все одно частіше вважали натуральнішим майонез із коротшим терміном зберігання.

Аналогічний експеримент провели з батончиками граноли. Продукти мали майже однаковий склад і харчову цінність, але різний термін зберігання. І знову коротший термін створював у покупців враження більшої натуральності.

Науковці пояснюють це тим, що покупцеві складно за кілька секунд оцінити весь склад продукту або технологію його виробництва. Натомість термін придатності - проста і помітна характеристика, яку люди використовують як своєрідну підказку.

Водночас довший термін зберігання сам по собі не означає, що продукт менш натуральний або менш корисний. На нього можуть впливати упаковка, умови зберігання та технологія виробництва.

Дослідники звертають увагу і на практичний наслідок такого сприйняття. Якщо покупці навмисно обирають продукти з коротшим терміном придатності, вони можуть частіше не встигати їх спожити. У результаті їжа опиняється у смітнику, хоча довший термін зберігання дозволив би її використати.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про дослідження довголіття. Науковці з'ясували, що достатній сон, регулярна фізична активність і здорове харчування можуть бути пов'язані з довшою тривалістю життя. Дослідники також звернули увагу на важливість рівня стресу та соціальних зв'язків.

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Теги: Китай продукти вчені

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