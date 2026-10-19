Київ збільшує кількість автобусів через пошкодження інфраструктури метро

Через пошкодження інфраструктури метро у Києві збільшують кількість автобусів на певних маршрутах

Збільшиться кількість автобусів на маршрутах №№ 1-М, 118

Після пошкодження інфраструктури метрополітену в столиці ухвалено рішення посилити наземний транспорт, аби забезпечити сполучення між районами та зменшити навантаження на підземку. Про це пише «Главком» із посиланням на КМДА.

Для зручності пасажирів збільшують кількість автобусів на ключових напрямках:

Маршрут № 1-М: додатково виводять 3 автобуси на ділянку між станціями «Лісова» та «Дарниця», а також 12 автобусів для прямого сполучення від «Лісової» до «Палацу спорту». Це дозволить доїхати до центру міста навіть під час повітряних тривог і розвантажить станцію «Дарниця».

Маршрут № 118: випуск автобусів збільшать на 2 одиниці.

Міська влада закликає киян та гостей столиці враховувати ці зміни під час планування поїздок містобудівною мережею.

Як відомо, у ніч на 19 жовтня російські терористи двічі атакували Київ. Під час першого удару загинула людина. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському – в нежитлову будівлю.

Унаслідок другого удару по столиці зазнала пошкоджень одна зі станцій метрополітену, розташована на лівому березі.

За словами Кличка, падіння уламків ворожих цілей спричинило руйнування інфраструктури поряд зі станцією.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло.

До слова, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині.

Зокрема, російська терористична армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини. Унаслідок чого загинуло двоє людей.