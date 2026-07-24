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ЗСУ отримають перший український повнопривідний електромотоцикл

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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ЗСУ отримають перший український повнопривідний електромотоцикл
Електромотоцикл МУЛ.Е розробили для логістики, евакуації та перевезення бійців бездоріжжям
фото: Міністерство оборони України

МУЛ.Е обладнали знімним бензогенератором для заряджання дронів і засобів зв'язку

Збройні сили України отримають перший вітчизняний повнопривідний електромотоцикл МУЛ.Е, призначений для логістики, евакуації поранених та перевезення особового складу в умовах бездоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Технічні можливості

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ електромотоцикл МУЛ.Е. Машина отримала повний привід 2×2 та два незалежні електродвигуни, що приводять у рух обидва колеса окремо. Запас ходу на одному заряді сягає майже 100 км.

Окрема особливість МУЛ.Е – знімний бензиновий генератор. Він виконує подвійну функцію: заряджає тягові батареї мотоцикла або живить зовнішні пристрої – рації, телефони бійців та FPV-дрони безпосередньо в польових умовах. Це знімає із підрозділів залежність від стаціонарних зарядних станцій там, куди їх довезти складно або небезпечно.

Прохідність і безпека

Завдяки широким шинам і низькому тиску на ґрунт МУЛ.Е здатний пересуватися піском, болотом і снігом – ділянками, де застрягає звичайна колісна техніка. За тими самими фізичними принципами низький тиск на поверхню робить мотоцикл менш вразливим: він не активує більшість протитранспортних мін, розрахованих на важчі машини. Конструкція також передбачає буксирування причепа, що розширює можливості логістики на передовій.

Евакуаційна функція МУЛ.Е актуальна на тлі того, що швидкість вивезення пораненого з поля бою напряму впливає на його шанси вижити. Днями благодійний фонд «Надія» передав евакуаційній місії «Параволан» додаткове обладнання для стабілізації бійців під час транспортування – зокрема портативний кисневий концентратор.

Мотоцикли на фронті

Легка мототехніка останнім часом стала одним із найзатребуваніших видів транспорту на лінії зіткнення – до неї вдаються обидві сторони. За словами речника ОТУ «Луганськ» Дмитра Запорожця, окупанти на Сіверському напрямку наростили застосування мотоциклів: за тиждень підрозділи ЗСУ знищили близько сотні одиниць такої техніки противника. Український МУЛ.Е створювався саме з урахуванням досвіду бойового застосування мотоциклів у сучасній війні – з акцентом на живучість, автономність і незалежність від традиційного пального.

Нагадаємо, раніше Міноборони вже кодифікувало й допустило до експлуатації у ЗСУ інший вітчизняний електромотоцикл – Wolfstorm, який отримав промовисту назву «Штурмовий вовк». Його розробили спеціально під запити піхотних та розвідувальних підрозділів – машина безшумна і не має теплового сліду, що робить її непомітною для ворожих тепловізорів.

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Теги: Міноборони машини мотоцикл перевезення окупанти

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