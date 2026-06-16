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Окупанти заборонили вночі їздити на мотоциклах у Криму: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти заборонили вночі їздити на мотоциклах у Криму: причина
Мета заборони – «забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних та спеціальних об’єктів»
фото: motogo.com (ілюстративне)

Заборона діятиме з 20:00 до 06:00

На території Криму з 17 червня буде заборонено їздити вночі на мопедах, мотоциклах та іншому мототранспорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Заборона діятиме з 20:00 до 06:00. Мета – «забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних та спеціальних об’єктів».

Радник так званого «голови» Криму Сергія Аксьонова Олег Крючков пояснив, що звуки мопедів заважають роботі вогневих груп, оскільки звуки двигунів мототранспорту та безпілотників однакові.

«Є кілька причин поговорити зі своїми дітьми й пояснити: звуки моторів мопедів заглушають звук мотора безпілотника; ворог вербує ваших дітей для нічних поїздок; кулемети мобільних вогневих груп працюють вночі під звук мотора, можуть трапитися різні ситуації. Іноді трагічні», – сказав Крючков.

Останніми тижнями безпілотники завдають ударів по промислових підприємствах, а також по бензовозах і вантажних автомобілях, що перевозять паливо на анексований півострів. З 10 червня у Криму припинили рух пасажирських поїздів далекого прямування вночі.

Нагадаємо, російські загарбники поступово евакуюють родини своїх військовослужбовців з території тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Головними причинами стали критичні проблеми з логістикою та катастрофічний дефіцит палива.

До слова, нещодавно окупаційна влада Херсонської області заявила про нові атаки на транспортну інфраструктуру, яка з'єднує тимчасово окупований Крим із захопленими територіями півдня України.

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Теги: Крим війна мотоцикл

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