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    Курьез

    Когда есть деньги, но нет вкуса: курьезные фото домов с ужасным дизайном

    • Розсилка
    Когда есть деньги, но нет вкуса: курьезные фото домов с ужасным дизайном

    А вы хотели бы жить в таком доме?

    В Instagram-аккаунте под ником Zillow Gone Wild собраны самые необычные, удивляющие и шокирующие объекты недвижимости, которые были выставлены на продажу или для сдачи в аренду. Некоторые из них поражают воображение, другие в очередной раз доказывают, что можно купить квадратные метры, но не вкус.

    Предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными публикациями профиля, на который подписано более 540 тысяч человек.

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    на весь екран згорнути
    10 млн долларов и дом с пещерами для плавания ваш
    Когда есть деньги, но нет вкуса: курьезные фото домов с ужасным дизайном
    Когда есть деньги, но нет вкуса: курьезные фото домов с ужасным дизайном
    Для любителей ярких красок с бюджетом в 1,4 миллионов долларов
    А за 200 тысяч долларов вы можете себе позволить дом с пришельцем
    Смогли бы жить в таком дворце за 1,5 млн долларов?
    Когда есть деньги, но нет вкуса: курьезные фото домов с ужасным дизайном
    Когда есть деньги, но нет вкуса: курьезные фото домов с ужасным дизайном
    Когда есть деньги, но нет вкуса: курьезные фото домов с ужасным дизайном
    Как вам такой особняк за 4,5 млн долларов
    Домик необычной формы, который можно купить всего за 300 тысяч долларов
    Когда есть деньги, но нет вкуса: курьезные фото домов с ужасным дизайном

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

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    Теги: шутки курьез дом
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