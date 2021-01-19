Когда есть деньги, но нет вкуса: курьезные фото домов с ужасным дизайном

А вы хотели бы жить в таком доме?

В Instagram-аккаунте под ником Zillow Gone Wild собраны самые необычные, удивляющие и шокирующие объекты недвижимости, которые были выставлены на продажу или для сдачи в аренду. Некоторые из них поражают воображение, другие в очередной раз доказывают, что можно купить квадратные метры, но не вкус.

Предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными публикациями профиля, на который подписано более 540 тысяч человек.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.