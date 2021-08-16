Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными

19 подтверждений, почему на дороге надо смотреть в оба – где еще столько приколов увидишь

Как же хочется, чтобы автомобилем пользовались только те, кто предельно ответственно относится к процессу вождения. А все прочие передвигались бы на роботизированных платформах – роботы, знаете ли, за рулем не пьют, в телефоне не сидят и не лихачат.

Люди же, человеческий фактор, всегда будут причиной главных проблем. На дороге многие люди забывают о таких понятиях как уважение, логика, здравый смысл, правила и творят такое, что если бы не фото, то никто не поверит.

Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.