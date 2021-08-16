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    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными

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    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными

    19 подтверждений, почему на дороге надо смотреть в оба – где еще столько приколов увидишь

    Как же хочется, чтобы автомобилем пользовались только те, кто предельно ответственно относится к процессу вождения. А все прочие передвигались бы на роботизированных платформах – роботы, знаете ли, за рулем не пьют, в телефоне не сидят и не лихачат.

    Люди же, человеческий фактор, всегда будут причиной главных проблем. На дороге многие люди забывают о таких понятиях как уважение, логика, здравый смысл, правила и творят такое, что если бы не фото, то никто не поверит.

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    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

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    Теги: шутки курьез
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    Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными