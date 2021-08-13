В США кот стал сотрудником библиотеки, чтобы привлечь посетителей. Курьезные фото

У Горацио особая миссия: он привлекает в библиотеку новых читателей, а также помогает им проникнуться искусством

Публичная библиотека Center County Library, расположенная в Беллефонте (штат Пенсильвания, США), имеет огромное количество книг для взрослых и детей. Но есть то, что отличает эту библиотеку от всех остальных: в ней работает необычный сотрудник — очаровательный рыжий кот по кличке Горацио.

У Горацио особая миссия: он привлекает в библиотеку новых читателей, а также помогает им проникнуться искусством. Каждую неделю хозяйка кота — социальный работник Лиза Шаффер превращает своего питомца в персонажей из популярных голливудских фильмов, исторических личностей или поп-звезд. Потом женщина делает фотографию кота в костюме и выкладывает ее в официальных социальных сетях библиотеки под хештегом #caturday.

«Горацио живет со мной, но его картонная фигурка находится в нашем главном филиале в Беллефонте. Он милый и послушный кот, и он всегда с интересом наблюдает, как я делаю для него очередной костюм», — рассказала Лиза Шаффер.

Сначала Лиза надевала на кота только маленькие шляпки или галстуки, и уже в этом он смотрелся очень мило. Но со временем женщина начала создавать для питомца костюмы, которые включали не только одежду и аксессуары, но и парики. Во всех своих образах котейка выглядит просто потрясно. Как ни странно, но кот с радостью носит одежду и парики, а также получает удовольствие от фотосессий.

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