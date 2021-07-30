Красотка из Нигерии шьет платья-трансформеры на любой случай жизни (фото)

Посмотрите сами на эти удивительные платья

Часто так бывает: в шкафу вещей много, а надеть нечего. Дизайнер из Нигерии Ойинда Акинфенва придумала очень элегантное решение для этой проблемы. Девушка шьет наряды-трансформеры, которые можно надевать по-разному и изменять так, что в одном платье скрывается сразу несколько. Свой бренд она называет Janore.

Посмотрите сами на эти удивительные платья.

«Короткое розовое платье с белыми полосками», «Эффектный кожаный наряд», «Шнуровка меняет всю картину», «Вариант построже», «Идеальное коктейльное платье», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.