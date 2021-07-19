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    Жена Гордона в купальнике похвасталась пышной фигурой на пляже (фото)

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    Телеведущая Алеся Бацман - Жена Гордона в купальнике похвасталась пышной фигурой на пляже (фото)
    Телеведущая Алеся Бацман
    instagram.com/alesiabatsman/

    «Отпуск, зову тебя, приди», - подписала фото Бацман

    Жена бизнесмена Дмитрия Гордона, Олеся Бацман уже вернулась домой из Франции, но опять хочет в отпуск. Об этом она сообщила в своем Инстаграме, показав фотографии с пляжа.

    На них 36-летняя мать троих детей позирует в полосатом бикини.

    «Отпуск, зову тебя, приди», - написала Бацман.

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    Жена Гордона в купальнике похвасталась пышной фигурой на пляже (фото)
    Жена Гордона в купальнике похвасталась пышной фигурой на пляже (фото)
    instagram.com/alesiabatsman/

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости мода и красота шоу-бизнес отпуск
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    Жена Гордона в купальнике похвасталась пышной фигурой на пляже (фото)