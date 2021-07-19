Жена Гордона в купальнике похвасталась пышной фигурой на пляже (фото)

«Отпуск, зову тебя, приди», - подписала фото Бацман

Жена бизнесмена Дмитрия Гордона, Олеся Бацман уже вернулась домой из Франции, но опять хочет в отпуск. Об этом она сообщила в своем Инстаграме, показав фотографии с пляжа.

На них 36-летняя мать троих детей позирует в полосатом бикини.

«Отпуск, зову тебя, приди», - написала Бацман.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.