Британский астролог назвала лучшие цвета одежды для каждого знака зодиака

Овнам, в свою очередь, лучше иметь в гардеробе красную одежду

Британский астролог раскрыла цвета, которые лучше всего подходят представителям каждого знака зодиака. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Специалистка из Лондона Инбаал Хонигман (Inbaal Honigman) в рамках сотрудничества с брендом Cath Kidston назвала цвета одежды, которые являются наиболее комфортными для человека определенного знака зодиака. «У каждого знака зодиака есть своя правящая сила и характерные особенности, которые по-своему влияют на их стиль», — пояснила она.

По словам эксперта, водолеям лучше отдать предпочтение синим вещам, поскольку этот цвет символизирует присущие им качества, а именно, спокойствие, уверенность и надежность. Отмечается, что рыбы имеют множество схожих черт с водолеями, поэтому им подойдет бирюзовый цвет.

Овнам, в свою очередь, лучше иметь в гардеробе красную одежду, поскольку в противовес описанным знакам зодиака, представители огненной стихии более вспыльчивы. «С точки зрения моды — красный самый яркий и привлекательный цвет», — подчеркнула Хонигман.

В то же время тельцов Хонигман назвала земным прототипом водолеев, поэтому представителям этого знака она порекомендовала выбирать наряды зеленых оттенков. При этом «жизнерадостным» близнецам лучше носить одежду желтого цвета, а «сострадательным» ракам — серого и серебристого.

Лондонский астролог отметила, что львам, девам, весам и скорпионам идеально подойдет оранжевый, коричневый, розовый и черный цвета соответственно. По словам британки, фиолетовые оттенки являются олицетворением неординарной личности стрельцов. Последнему знаку зодиака, козерогу, специалистка предложила создавать монохромные образы с темными деталями, например, бордовыми или винными.

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