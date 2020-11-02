Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас

Какая фотография понравилась вам больше всего? Поделитесь с нами в комментариях!

В интернете регулярно появляются фотографии, на которых изображено совсем не то, что может показаться на первый взгляд. Порой самые обычные снимки превращаются в нечто невообразимое из-за необычного ракурса съемки и возникающей оптической иллюзии.

А обман зрения способен сыграть с нами злую шутку. Собрали для вас смешные, нелепые и пугающие фотографии из серии «показалось», и они точно обескуражат вас.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.