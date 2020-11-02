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    Курьез

    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас

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    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас

    Какая фотография понравилась вам больше всего? Поделитесь с нами в комментариях!

    В интернете регулярно появляются фотографии, на которых изображено совсем не то, что может показаться на первый взгляд. Порой самые обычные снимки превращаются в нечто невообразимое из-за необычного ракурса съемки и возникающей оптической иллюзии.

     А обман зрения способен сыграть с нами злую шутку. Собрали для вас смешные, нелепые и пугающие фотографии из серии «показалось», и они точно обескуражат вас.

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    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас
    Курьезные фото из серии «показалось», которые нагло обманут вас

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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