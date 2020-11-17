Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности

Посла просмотра этих снимков становится понятно, почему женщины живут дольше мужчин

Техника безопасности, особенно на предприятиях или строительных объектах, — это не шутка, и к ней нужно относиться со всей серьезностью.

К сожалению, многие люди пренебрегают ношением касок или строительных перчаток, а горе-работники из нашего материала так и вовсе являются яркими примерами того, как поступать никогда не стоит!

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.