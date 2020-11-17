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    Курьез

    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности

    • Розсилка
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности

    Посла просмотра этих снимков становится понятно, почему женщины живут дольше мужчин

    Техника безопасности, особенно на предприятиях или строительных объектах, — это не шутка, и к ней нужно относиться со всей серьезностью.

     К сожалению, многие люди пренебрегают ношением касок или строительных перчаток, а горе-работники из нашего материала так и вовсе являются яркими примерами того, как поступать никогда не стоит!

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    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности
    Курьезные фото людей, которые не слышали о технике безопасности

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография шутки курьез
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