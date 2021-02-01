Курьезные фото людей, которым нельзя оставаться наедине с техникой

«Бабушка моей подруги думала, что iPad — это разделочная доска»

Не каждый человек отлично ладит с современными технологиями, но некоторым стоит запретить оставаться наедине с техникой. Иногда люди настолько не разбираются даже в элементарных технических вещах, что взаимодействие с гаджетами для них может закончиться не только походом в сервисный центр, но и чем-то более печальным и трагичным, например, пожаром.

Мы собрали фото самых абсурдных происшествий, с которыми столкнулись люди, совершенно неразбирающиеся в технике. Все это, скорее результат невнимательности, чем глупости, но технике от этого не легче.

«Мой папа растопил левый верхний угол ноутбука», «На этой неделе я решил начать использовать электрический чайник. О том, что он электрический, я вспомнил, когда он загорелся на газовой плите», «Не спрашивайте, как это произошло», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.