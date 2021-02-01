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    Курьез

    Курьезные фото людей, которым нельзя оставаться наедине с техникой

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    Курьезные фото людей, которым нельзя оставаться наедине с техникой

    «Бабушка моей подруги думала, что iPad — это разделочная доска»

    Не каждый человек отлично ладит с современными технологиями, но некоторым стоит запретить оставаться наедине с техникой. Иногда люди настолько не разбираются даже в элементарных технических вещах, что взаимодействие с гаджетами для них может закончиться не только походом в сервисный центр, но и чем-то более печальным и трагичным, например, пожаром.

    Мы собрали фото самых абсурдных происшествий, с которыми столкнулись люди, совершенно неразбирающиеся в технике. Все это, скорее результат невнимательности, чем глупости, но технике от этого не легче.

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    1. «Мой папа растопил левый верхний угол ноутбука»
    2. «На этой неделе я решил начать использовать электрический чайник. О том, что он электрический, я вспомнил, когда он загорелся на газовой плите».
    7. «Вот так моя тетя блокирует рекламу на экране своего компьютера»
    10. «Папа пытался напечатать видео»
    9. «Если вы пролили ацетон на стол, убедитесь, что вы все отмыли»
    8. «Клиент принес свой iPhone, у которого треснуло стекло. Он подумал, что лучше снять стекло, чтобы не видеть трещину»
    4. «Вчера вечером свеча была очень ароматной. Теперь я знаю почему»
    5. «Моя сестра красилась перед окном, и ее зеркало прожгло дыру в экране»
    11. «Бабушка моей подруги думала, что iPad — это разделочная доска»
    12. «Сорвал то, что, по моему мнению, было защитной пленкой на мониторе»
    6. «Мне нужно было где-то поставить свечу. Я нашла лучшее место»
    14. «Жена помыла мою флешку, потому что она была липкой»
    13. «Брат не мог понять, почему сигнал Wi-Fi был ужасным»
    15. «Неплохо вышло»
    3. «Не спрашивайте, как это произошло»

    «Мой папа растопил левый верхний угол ноутбука», «На этой неделе я решил начать использовать электрический чайник. О том, что он электрический, я вспомнил, когда он загорелся на газовой плите», «Не спрашивайте, как это произошло», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез
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