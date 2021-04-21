Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)
Как это вообще могло произойти?
Иногда ради заработка людям приходится идти на вакансии, в которых они мало что понимают. В итоге получаются странные и смешные фейлы, после которых в голове только один вопрос: как эти люди продержались на работе так долго?
В подборке ниже — 15 случаев, после которых кого-то точно уволят.
Примеры выше — лишь крошечная часть, когда работники не справлялись со своими прямыми обязанностями.
Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.
Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.