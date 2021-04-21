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    Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)

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    Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)

    Как это вообще могло произойти?

    Иногда ради заработка людям приходится идти на вакансии, в которых они мало что понимают. В итоге получаются странные и смешные фейлы, после которых в голове только один вопрос: как эти люди продержались на работе так долго?

    В подборке ниже — 15 случаев, после которых кого-то точно уволят.

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    Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)
    Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)
    Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)
    Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)
    Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)
    Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)
    Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)
    Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)
    Подборка курьезных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха (фото)

    Примеры выше — лишь крошечная часть, когда работники не справлялись со своими прямыми обязанностями.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: шутки курьез
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