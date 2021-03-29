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    Внук Елизаветы II назван самым сексуальным лысым мужчиной в мире (фото)

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    Принц Уильям - Внук Елизаветы II назван самым сексуальным лысым мужчиной в мире (фото)
    Принц Уильям

    Принц обошел Джейсона Стейтема и «Скалу»

    38-летний принц Уильям назван самым сексуальным лысым мужчиной в мире. Исследователи выяснили, что этим прилагательным его описывали в Сети 17,6 млн раз. В рейтинге принц обошел Брюса Уиллиса, Джейсона Стейтема и даже Дуэйна «Скалу» Джонсона, который, как и другой лысый секс-символ, Стэнли Туччи, отреагировал на эту новость в соцсетях.

    Рейтинг самых сексуальных лысых мужчин

    1. Принц Уильям

    2. Майк Тайсон

    3. Джейсон Стейтем

    4. Pitbull

    5. Майкл Джордан

    6. Флойд Мейвезер

    7. Джон Траволта

    8. Брюс Уиллис

    9. Дуэйн «Скала» Джонсон

    10. Вин Дизель

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

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    Теги: знаменитости Принц Уильям курьез
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