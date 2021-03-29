Внук Елизаветы II назван самым сексуальным лысым мужчиной в мире (фото)

Принц обошел Джейсона Стейтема и «Скалу»

38-летний принц Уильям назван самым сексуальным лысым мужчиной в мире. Исследователи выяснили, что этим прилагательным его описывали в Сети 17,6 млн раз. В рейтинге принц обошел Брюса Уиллиса, Джейсона Стейтема и даже Дуэйна «Скалу» Джонсона, который, как и другой лысый секс-символ, Стэнли Туччи, отреагировал на эту новость в соцсетях.

Рейтинг самых сексуальных лысых мужчин

1. Принц Уильям

2. Майк Тайсон

3. Джейсон Стейтем

4. Pitbull

5. Майкл Джордан

6. Флойд Мейвезер

7. Джон Траволта

8. Брюс Уиллис

9. Дуэйн «Скала» Джонсон

10. Вин Дизель

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