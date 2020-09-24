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    Курьез

    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества

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    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества

    Но некоторые кулинарные шедевры даже жалко делить на кусочки

    Готовясь к свадьбе, будущие супруги стараются продумать каждую деталь. Любой паре хочется, чтобы их торжество восхитило гостей и запомнилось им надолго. Помимо прочего, одним из главных атрибутов праздника является торт. Как правило, молодожены вместе режут его, а потом угощают своих гостей.

    Но некоторые кулинарные шедевры даже жалко делить на кусочки. Такими произведениями искусства любоваться бы и любоваться. Представляем подборку самых восхитительных свадебных тортов от мастеров со всего мира.

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    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества
    Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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