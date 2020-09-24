Курьезные фото свадебных тортов, которые станут украшением любого торжества



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Но некоторые кулинарные шедевры даже жалко делить на кусочки

Готовясь к свадьбе, будущие супруги стараются продумать каждую деталь. Любой паре хочется, чтобы их торжество восхитило гостей и запомнилось им надолго. Помимо прочего, одним из главных атрибутов праздника является торт. Как правило, молодожены вместе режут его, а потом угощают своих гостей.

Но некоторые кулинарные шедевры даже жалко делить на кусочки. Такими произведениями искусства любоваться бы и любоваться. Представляем подборку самых восхитительных свадебных тортов от мастеров со всего мира.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.