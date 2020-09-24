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    Жизнь

    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)

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    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)

    Собрали для вас удивительные преображения людей

    «Дневник наркомана» — это аккаунт в Instagram, созданный Кевином Альтером. Мужчина когда-то сам страдал наркотической зависимостью, поэтому он как никто другой знает, как важна поддержка окружающих людей. Изначально страничка была о жизни самого Кевина, но через какое-то время люди начали присылать американцу свои фотографии и вопросы.

    Сейчас любой желающий может поделиться в 37-тысячном аккаунте своей историей или попросить поддержки. Мы собрали для вас удивительные преображения людей, которые смогли найти в себе силы, чтобы побороть наркотическую зависимость.

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    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)
    Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)

    «21 месяц без наркотиков. Я вернула сыновей и привела свою жизнь в норму», «Спустя 200 дней здорового образа жизни», «Я была близка к тому, чтобы умереть от сердечного приступа. Приятно снова вернуться к жизни», «Я чист и трезв уже 613 дней. Я оглядываюсь в свое прошлое только с одной целью — извлечь ошибки и больше никогда их не повторять», «Если вы прямо сейчас боретесь с зависимостью, то не бойтесь обратиться за помощью», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
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