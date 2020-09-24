Невероятные трансформации людей, поборовших наркотическую зависимость (фото)



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Собрали для вас удивительные преображения людей

«Дневник наркомана» — это аккаунт в Instagram, созданный Кевином Альтером. Мужчина когда-то сам страдал наркотической зависимостью, поэтому он как никто другой знает, как важна поддержка окружающих людей. Изначально страничка была о жизни самого Кевина, но через какое-то время люди начали присылать американцу свои фотографии и вопросы.

Сейчас любой желающий может поделиться в 37-тысячном аккаунте своей историей или попросить поддержки. Мы собрали для вас удивительные преображения людей, которые смогли найти в себе силы, чтобы побороть наркотическую зависимость.

«21 месяц без наркотиков. Я вернула сыновей и привела свою жизнь в норму», «Спустя 200 дней здорового образа жизни», «Я была близка к тому, чтобы умереть от сердечного приступа. Приятно снова вернуться к жизни», «Я чист и трезв уже 613 дней. Я оглядываюсь в свое прошлое только с одной целью — извлечь ошибки и больше никогда их не повторять», «Если вы прямо сейчас боретесь с зависимостью, то не бойтесь обратиться за помощью», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.