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    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)

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    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)

    Людей, хорошо выполняющих свою работу, не меньше тех, у кого руки растут из пятой точки

    Множество ужасных фейлов из соцсетей окончательно убедили нас, что нет ничего лучше удачного дизайна, который привлекает внимание людей, при этом выполняя все важные функции вещи или предмета. К счастью, людей, хорошо выполняющих свою работу, не меньше тех, у кого руки растут из пятой точки.

    Предлагаем вам в этом убедиться на примере гениальных дизайнерских, архитектурных и рекламных идей из данного материала.

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    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)
    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)
    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)
    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)
    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)
    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)
    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)
    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)
    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)
    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)
    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)
    Крутые дизайнерские решения, вызывающие восторг (фото)

    «Так выглядят защитные стекла перед кассой в оптической клинике», «Скамейка в Александрийской библиотеке», «Если наложить рисунки всех мексиканских монет друг на друга, они превратятся в ацтекский календарь», «Мы ищем графического дизайнера», «Корешки исторических книг, посвященных падению Римской империи», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
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