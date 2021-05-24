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    В Австрии мужчине случайно ампутировали не ту ногу. Ошибку обнаружили спустя три дня

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    В Австрии мужчине случайно ампутировали не ту ногу. Ошибку обнаружили спустя три дня

    Пациенту предложили психологическую помощь

    В Австрии врачи случайно ампутировали пациенту не ту ногу. Вместо левой ноги ему удалили здоровую правую. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление клиники.

    В сообщении клиники Фрайштадт говорится, что «трагическая ошибка» произошла из-за человеческого фактора и «ряда неудачных обстоятельств». «Мы глубоко потрясены этим», — заявили в больнице.

    82-летний пациент страдал от многих болезней, и ему требовалась ампутация целой ноги.

    Операция прошла во вторник. Ошибку обнаружили лишь спустя три дня, во время перевязки. Сам пациент не понял, что произошло, из-за своего слабого состояния.

    Отмечается, что перед началом операции врачи проинформировали мужчину о том, что собираются удалить правую ногу, но не смогли добиться от него внятного подтверждения.

    Сейчас больница проводит внутреннее расследование и обещает пересмотреть стандарты качества.

    «Мы должны выяснить, каким образом могла произойти эта ошибка. Я хочу принести извинения», — заявил на пресс-конференции директор клиники Норберт Фрич.

    В скором времени пожилому мужчине предстоит удаление второй ноги. Ему предложили психологическую помощь.

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    Теги: курьез
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    В Австрии мужчине случайно ампутировали не ту ногу. Ошибку обнаружили спустя три дня