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    Курьез

    Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год

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    Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год

    «Какой-то депрессивный праздник получается»

    Как Новый год проведешь, так с ним и нужно прощаться — наверняка именно по этому принципу действовали люди, ответственные за эти ужасные дизайнерские оплошности. Начиная с неудачного расположения гирлянд и заканчивая пугающими детскими игрушками — собрали ошибки, которые идеально символизируют уходящий 2020 год!

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    Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год
    Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год
    Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год
    Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год
    Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год
    Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год
    Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год
    Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год
    Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год

    Ранее «Скотч» сообщал, что Настя Приходько вызвала наряд полиции на 10-летнюю дочь из-за TikTok

    Артистка поделилась снимком, на котором у нее дома на кухне изображены двое полицейских. Они спокойно разговаривают с 10-летней дочерью певицы Нанной. Как поделилась Приходько, она позвала полицейских, чтобы они провели воспитательную беседу с девочкой.

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    Теги: Новый год шутки курьез
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