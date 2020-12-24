Курьезные новогодние провалы, которые настолько же ужасны, как и весь 2020 год

«Какой-то депрессивный праздник получается»

Как Новый год проведешь, так с ним и нужно прощаться — наверняка именно по этому принципу действовали люди, ответственные за эти ужасные дизайнерские оплошности. Начиная с неудачного расположения гирлянд и заканчивая пугающими детскими игрушками — собрали ошибки, которые идеально символизируют уходящий 2020 год!

Ранее «Скотч» сообщал, что Настя Приходько вызвала наряд полиции на 10-летнюю дочь из-за TikTok

Артистка поделилась снимком, на котором у нее дома на кухне изображены двое полицейских. Они спокойно разговаривают с 10-летней дочерью певицы Нанной. Как поделилась Приходько, она позвала полицейских, чтобы они провели воспитательную беседу с девочкой.