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    Шоу-биз

    Антин Мухарский встретил первый снег обнаженным. Подписчики отметили его рабочий инструмент (фото)

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    Шоумен Антин Мухарский - Антин Мухарский встретил первый снег обнаженным. Подписчики отметили его рабочий инструмент (фото)
    Шоумен Антин Мухарский
    facebook.com/AntinMykharskyi

    Поклонники живо отреагировали на провокационное фото артиста

    Скандальный шоумен и певец Антин Мухарский показал, как убирает снег во дворе. В своем Фейсбуке артист опубликовал фото, на котором позирует обнаженным с лопатой в руках.

    «Первый снег. Между заходами в баню, убирал во дворе снег ... Лизе, кажется, ракурс понравился», — подписал певец фото.

    facebook.com/AntinMykharskyi
    facebook.com/AntinMykharskyi

    Поклонники живо отреагировали на провокационное фото артиста и забросали его комментариями.

    «Простудишь прутня, тогда госпожа Лиза точно из дома выгонит! Будет тогда вам веселое Рождество!», «Длинный у вас черенок!», «Провокационно и креативно», - комментируют фото пользователи сети.

    facebook.com/AntinMykharskyi
    facebook.com/AntinMykharskyi

    Ранее «Скотч» показал дом, в котором Антин Мухарский живет с молоденькой женой.

    Здесь есть несколько спален, кабинет, где Мухарский пишет свои книги, а также большая просторная гостиная с камином. Стены дома украшают фотографии родственников и детей

     Читайте также: 52-летний Антин Мухарский женился на девушке на 20 лет моложе его (фото)

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес шутки курьез
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