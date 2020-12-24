Антин Мухарский встретил первый снег обнаженным. Подписчики отметили его рабочий инструмент (фото)

Поклонники живо отреагировали на провокационное фото артиста

Скандальный шоумен и певец Антин Мухарский показал, как убирает снег во дворе. В своем Фейсбуке артист опубликовал фото, на котором позирует обнаженным с лопатой в руках.

«Первый снег. Между заходами в баню, убирал во дворе снег ... Лизе, кажется, ракурс понравился», — подписал певец фото.

facebook.com/AntinMykharskyi

Поклонники живо отреагировали на провокационное фото артиста и забросали его комментариями.

«Простудишь прутня, тогда госпожа Лиза точно из дома выгонит! Будет тогда вам веселое Рождество!», «Длинный у вас черенок!», «Провокационно и креативно», - комментируют фото пользователи сети.

facebook.com/AntinMykharskyi

Ранее «Скотч» показал дом, в котором Антин Мухарский живет с молоденькой женой.

Здесь есть несколько спален, кабинет, где Мухарский пишет свои книги, а также большая просторная гостиная с камином. Стены дома украшают фотографии родственников и детей

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