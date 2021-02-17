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    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником

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    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником

    «3D рисунки – это то, что людям нравится, и я хочу быть лучшим в этом»

    Никола Кулич (Nikola Čuljić)- сербский 3D художник, графический дизайнер, иллюстратор. У Николы всегда был талант к рисованию, но у него не было к этому интереса. Лишь в 27 лет он серьезно увлекся рисованием и вскоре в этом деле преуспел и стал знаменитым.

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    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником
    Курьезные шедевры: невероятные объемные рисунки, созданные сербским художником

    «Вначале я начал рисовать портреты, но для меня это было очень тяжело, я понял, что никогда не достигну такого совершенства в искусстве написания портретов, какого это достигли великие художники. Я решил сделать что-то другое, что-то нестандартное. 3D рисунки – это то, что людям нравится, и я хочу быть лучшим в этом. Для создания своих иллюстраций, я использую цветные карандаши, маркеры и пастель», - рассказывает Никола Кулич.

    Теги: искусство
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