Мода, остановись: в сети показали самые ужасные штаны, которые носят люди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

А вы часто встречаете подобных модников на улице?

Пара классических брюк, идеально сидящие джинсы и летние шорты — базовая основа любого хорошего гардероба. Однако мода — капризная дама, которая иногда наводит людей со своеобразным вкусом на странный выбор штанов для повседневной носки. В Сети регулярно делятся фотографиями нелепо и вызывающе одетых людей.

Издание The Sun опубликовало подборку модников в ужасных штанах, мы добавили снимки со своими наблюдениями, и получился наглядный список преступлений против стиля и здравого смысла, глядя на который так и хочется сказать: «Мода, что ты делаешь, прекрати!».

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.