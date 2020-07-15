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    Жизнь

    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снялась в сексуальном платье без белья

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    <p>36-летняя актриса Мерьем Узерли показала себя в чувственном образе</p> <div></div> - Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снялась в сексуальном платье без белья

    36-летняя актриса Мерьем Узерли показала себя в чувственном образе

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Турецкая актриса немецкого происхождения произвела фурор своим откровенным видом

    Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли надела черное платье из тончайшего атласа. Наряд в бельевом стиле не предполагал наличия нижнего белья. Исполнительница роли Хюррем Хатун не стала надевать яркие украшения, сделав акцент в образе на естественную красоту и чувственность.

    Рыжеволосая красавица позировала, сидя на стуле, эротично сложив руки над головой и собрав ладонями волосы. Мерьем восхитилась работой фотографа, который сумел запечатлеть ее красоту. «Спасибо за прекрасное время, которое мы провели вчера вместе»,— поблагодарила его звезда.

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    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Поклонники Узерли не смогли сдержать эмоций. Они восхитились ее невероятной красотой и изящной фигурой. «Красавица Хюррем!», «Какая нежная», «Изящная красавица», «Прекрасная Мерьем», «Наша звезда», — засыпали они актрису комплиментами.

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