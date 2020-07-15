Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снялась в сексуальном платье без белья



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36-летняя актриса Мерьем Узерли показала себя в чувственном образе instagram.com/meryemuzerlimeryem/

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Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли надела черное платье из тончайшего атласа. Наряд в бельевом стиле не предполагал наличия нижнего белья. Исполнительница роли Хюррем Хатун не стала надевать яркие украшения, сделав акцент в образе на естественную красоту и чувственность.

Рыжеволосая красавица позировала, сидя на стуле, эротично сложив руки над головой и собрав ладонями волосы. Мерьем восхитилась работой фотографа, который сумел запечатлеть ее красоту. «Спасибо за прекрасное время, которое мы провели вчера вместе»,— поблагодарила его звезда.

instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Поклонники Узерли не смогли сдержать эмоций. Они восхитились ее невероятной красотой и изящной фигурой. «Красавица Хюррем!», «Какая нежная», «Изящная красавица», «Прекрасная Мерьем», «Наша звезда», — засыпали они актрису комплиментами.