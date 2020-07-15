Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снялась в сексуальном платье без белья
36-летняя актриса Мерьем Узерли показала себя в чувственном образе
Турецкая актриса немецкого происхождения произвела фурор своим откровенным видом
Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли надела черное платье из тончайшего атласа. Наряд в бельевом стиле не предполагал наличия нижнего белья. Исполнительница роли Хюррем Хатун не стала надевать яркие украшения, сделав акцент в образе на естественную красоту и чувственность.
Рыжеволосая красавица позировала, сидя на стуле, эротично сложив руки над головой и собрав ладонями волосы. Мерьем восхитилась работой фотографа, который сумел запечатлеть ее красоту. «Спасибо за прекрасное время, которое мы провели вчера вместе»,— поблагодарила его звезда.
Поклонники Узерли не смогли сдержать эмоций. Они восхитились ее невероятной красотой и изящной фигурой. «Красавица Хюррем!», «Какая нежная», «Изящная красавица», «Прекрасная Мерьем», «Наша звезда», — засыпали они актрису комплиментами.