На каких необычных местах пишут шпаргалки студенты: курьезные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Говорят, писать шпоры полезно, развивает креативность

Студенты — самые хитрые и изобретательные люди на свете. Об их умении выживать на стипендию, высыпаться за три часа и проносить шпаргалки на экзамены слагают легенды. Ко Дню студента «Ридус» собрал для вас самые необычные способы и места для написания шпаргалок.

Вдруг пригодится! Кстати, писать шпоры полезно. Даже если ими не воспользуешься, информация, прочитанная и переписанная несколько раз, легко запоминается и усваивается.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.