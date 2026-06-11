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Зеленський розповів, який серіал хотів би зняти в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Володимир Зеленський зняв би в Україні серіал, схожий на багатосерійний фільм «Вікінги»
колаж: glavcom.ua

Президент розповів про свою ідею створення багатосезонного серіалу в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів, який би серіал зняв в Україні, якби був учасником державної програми «Тисячовесна». Своєю ідеєю глава держави поділився на презентації перших результататів проєкту, повідомляє кореспондент «Главкома».

Володимир Зеленський зауважив, що дана стрічка мала б бути схожою на культовий історичний серіал «Вікінги».

«Чесно скажу. Я би дуже хотів, щоб у нас в Україні був такий продукт на рівні «Вікінгів» (популярний серіал, – «Главком») про Київську Русь. Я б дуже хотів мати такий продукт, який має якість, має сезони, чітко розставляє акценти. Але якісно, з класними шоуранерками і шоуранерами, тільки з ними можна мати сильний сюжет. А історії у нас достатньо, у нас класна історія. І є де знімати», – зазначив президент.

На думку Зеленського, в українських стрічках варто розповідати про історію України та походження нашої держави. Також серіал президента мав би декілька сезонів, аби розкрити особистості усіх героїв.

«До речі, це також дуже важливо показувати, що ти знімаєш про той час тут. Ось звідки пішла наша держава. Це важливі речі. І я би змагався за такий багатосезонний, якісний продукт. Багатосезонний не через те, що це комерційний напрямок, а щоб розкрити всі характери героїв», – додав Зеленський.

«Вікінги» – це ірландсько-канадський телесеріал, пригодницький бойовик з історичною основою про становлення та походи скандинавських воїнів. У стрічці розкривається історія про набіги вікінгів на англосаксонську Британію та Західне Франкське королівство.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський також заявив, що державна програма підтримки культури «Тисячовесна» стане щорічною та сприятиме створенню якісного українського контенту, здатного протидіяти російській пропаганді. За його словами, на конкурс у межах програми надійшло понад 2600 заявок.

Нагадаємо, державна програма «Тисячовесна», яка передбачає підтримку створення українського культурного продукту, ініційована президентом Володимиром Зеленським, охопить одразу сім напрямків. Мова про ігрові фільми та серіали, неігрові (документальні) фільми та серіали, анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії, сучасна музика, перформативне мистецтво, візуальне мистецтво, аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж.

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Теги: Володимир Зеленський серіал президент

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