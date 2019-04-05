  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Обнаженны в ванной: Остапчук показал пародию на Maruv

    • Розсилка
    Владимир Остапчук - Обнаженны в ванной: Остапчук показал пародию на Maruv
    Владимир Остапчук

    Месяц назад украинский телеведущий Владимир Остапчук порвал сеть своей пародией на песню «Попа как у Ким» Насти Каменских

    Но на этом шоумен не остановился и на днях поразил поклонников новым забавным видеороликом.

    На новую пародию Владимира вдохновила победительница Национального отбора на  международный песенный конкурс «Евровидение-2019» певица Maruv и ее композиция Siren Song.

    В опубликованном на Youtube ролике, Владимир Остапчук лежит в ванной и пытается изобразить «эротические» танцы.

    «Я принимаю музыкальный вызов на песню Maruv. Я верю, что каждый из вас должен увидеть наши Bang дебаты и оценить, что круче — оригинал или пародия. Пусть ваши лайки и комменты нас рассудят. Никаких стадионов, собираемся на моем канале. Youtube, так YouTube. Даю ровно 24 часа, чтобы подписаться мой канал Vova Ostapchuk и не пропустить новые пародии», - так описал свой забавный творческий эксперимент Остапчук.

    Читайте також
    телеведущий Maruv новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ