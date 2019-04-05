Обнаженны в ванной: Остапчук показал пародию на Maruv



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Владимир Остапчук

Месяц назад украинский телеведущий Владимир Остапчук порвал сеть своей пародией на песню «Попа как у Ким» Насти Каменских

Но на этом шоумен не остановился и на днях поразил поклонников новым забавным видеороликом.

На новую пародию Владимира вдохновила победительница Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» певица Maruv и ее композиция Siren Song.

В опубликованном на Youtube ролике, Владимир Остапчук лежит в ванной и пытается изобразить «эротические» танцы.

«Я принимаю музыкальный вызов на песню Maruv. Я верю, что каждый из вас должен увидеть наши Bang дебаты и оценить, что круче — оригинал или пародия. Пусть ваши лайки и комменты нас рассудят. Никаких стадионов, собираемся на моем канале. Youtube, так YouTube. Даю ровно 24 часа, чтобы подписаться мой канал Vova Ostapchuk и не пропустить новые пародии», - так описал свой забавный творческий эксперимент Остапчук.