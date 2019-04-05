  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Заробитчанка» Maruv выпустила клип на песню Siren Song

    • Розсилка
    <p>Marun</p> <p>Фото: facebook / MaruvOfficial</p> - «Заробитчанка» Maruv выпустила клип на песню Siren Song

    Marun

    Фото: facebook / MaruvOfficial

    Скандальная артистка предстала в привычном провокативном образе

    Представительница российского лейбла певица Maruv выпустила клип на песню Siren song. С этой композицией украинская артистка Анна Корсун (настоящее имя певицы) побеждала в нацотборе Евровидения и запомнилась зрителям скандальными выступлениями.

    Представленная видеоработа певицы мало чем отличается от ее предыдущих клипов: много оголенных ягодиц, однополые ласки и намек на бдсм.

    Ранее сообщалось, что Maruv выступала на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина.

    Напомним, представительница российского лейбла Maruv победила в нацотборе на Евровидение-2019, но отказалась подписывать контракт с «Суспільним».

    Поскольку занявшие второе и третье места Freedom-jazz и Kazka отказались ехать на Евровидение, Украина не будет участвовать в песенному конкурсе.

    Евровидение певица Maruv новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ