«Заробитчанка» Maruv выпустила клип на песню Siren Song
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Розсилка
Marun
Фото: facebook / MaruvOfficial
Скандальная артистка предстала в привычном провокативном образе
Представительница российского лейбла певица Maruv выпустила клип на песню Siren song. С этой композицией украинская артистка Анна Корсун (настоящее имя певицы) побеждала в нацотборе Евровидения и запомнилась зрителям скандальными выступлениями.
Представленная видеоработа певицы мало чем отличается от ее предыдущих клипов: много оголенных ягодиц, однополые ласки и намек на бдсм.
Ранее сообщалось, что Maruv выступала на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина.
Напомним, представительница российского лейбла Maruv победила в нацотборе на Евровидение-2019, но отказалась подписывать контракт с «Суспільним».
Поскольку занявшие второе и третье места Freedom-jazz и Kazka отказались ехать на Евровидение, Украина не будет участвовать в песенному конкурсе.