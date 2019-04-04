Сергей Притула готов поработать модератором на дебатах между Зеленским и Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергей Притула

Об этом шоумен заявил на своей странице в соцсети Facebook

Известный украинский телеведущий и юморист Сергей Притула переживает за Украину. Поэтому предложил свои услуги в качестве модератора на дебатах между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Однако, телеведущий уточнил, что кандидатам в президенты Украины придется подстроиться под его гастрольный график.

«Штабам обоих кандидатов сообщаю, что вот в эти дни я на гастролях: 4.04 - Запорожье, 6.04 - Днепр, 7.04 - Желтые Воды, 8.04 - Вольногорск, 13.04 - Изяслав, 14.04 - Нетешин, 16,17.04 - Львов. В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК «Олимпийский» я знаю. Свистите, если что», - сообщил Притула.

Также Притула предупредил, что будет задавать вопросы о Крыме.

«Будьте готовы, что спрошу чей Крым!», - отметил Притула.

Напомним, что ранее певица Камалия заявила, что готова исполнить гимн Украины во время дебатов двух кандидатов в президенты.