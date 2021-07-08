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    Олег Тягнибок похвастался своим огромным толстолобиком (фото)

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    Тягнибок показал свой улов Фото: Олег Тягнибок / Facebook - Олег Тягнибок похвастался своим огромным толстолобиком (фото)

    Тягнибок показал свой улов

    Фото: Олег Тягнибок / Facebook

    Политик похвастался прекрасным уловом

    Глава политической партии Всеукраинское объединение «Свобода» Олег Тягнибок похвастался своими рыболовными способностями.

    На своей странице в Фейсбуке политик показал фото большой рыбы и добавил подпись: «Наконец я его таки поймал». Толстолобик весит 10 килограмм».

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    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости курьез
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    Олег Тягнибок похвастался своим огромным толстолобиком (фото)