Олег Тягнибок похвастался своим огромным толстолобиком (фото)

Политик похвастался прекрасным уловом

Глава политической партии Всеукраинское объединение «Свобода» Олег Тягнибок похвастался своими рыболовными способностями.

На своей странице в Фейсбуке политик показал фото большой рыбы и добавил подпись: «Наконец я его таки поймал». Толстолобик весит 10 килограмм».

