Борьба за клиентов в ресторанном бизнесе приобрела такой накал, что многие из участников всерьез теряют голову. Либо оказались слишком доверчивыми, поддались искушению этого странного тренда – организовать подачу блюд как цирк со слонами и фейерверком.

Реально иной раз доходит до того, что люди уже мечтают поесть из простой тарелки. Можно даже из солдатской жестяной и старой бабушкиной, выщербленной с краю, только не этот креативный кошмар!

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.