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    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото

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    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото

    Реально иной раз доходит до того, что люди уже мечтают поесть из простой тарелки

    Борьба за клиентов в ресторанном бизнесе приобрела такой накал, что многие из участников всерьез теряют голову. Либо оказались слишком доверчивыми, поддались искушению этого странного тренда – организовать подачу блюд как цирк со слонами и фейерверком.

    Реально иной раз доходит до того, что люди уже мечтают поесть из простой тарелки. Можно даже из солдатской жестяной и старой бабушкиной, выщербленной с краю, только не этот креативный кошмар!

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    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото
    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда посетителей кафе и ресторанов заставили скучать по обычным тарелкам. Курьезные фото