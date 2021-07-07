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    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото

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    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото
    instagram.com/senoritasaeva/

    Новые фото вызвали у некоторых поклонников настоящее негодование

    21-летняя блогерша Дина попала в немилость пользователей Сети. Девушка нечасто выкладывает откровенные фото в «Инстаграме», потому каждый такой случай ее фанаты считают за настоящий праздник.

    В этот раз тиктокерша опубликовала серию снимков, где она позировала в спальне на кровати. Блогерша распустила волосы, а на лицо нанесла классический макияж со стрелками. Но звездой фотосессии стал ее вязаный комплект персикового цвета. Он совсем ничего не прикрывал — шнурки по бокам раскрывали бедра Дины и намекали, что сзади поклонников ждет такая же картина.

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    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото
    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото
    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото
    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото
    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото
    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото
    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото
    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото
    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото
    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото

    «Какое это счастье — быть женщиной!» — подписала снимки блогерша, однако не все поклонники поддержали радость девушки. Из-за ее национальности и религии Дине часто достается даже за наряды с открытыми плечами. Поэтому новые фото вызвали у некоторых поклонников настоящее негодование.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Надела наряд из шнурков. Российская блогерша опозорилась на фото