Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)

Пара вместе уже три года

Популярный украинский актер Тарас Цимбалюк женился на своей возлюбленной Тине Антоненко. Пара узаконила отношения еще 3 июля.

Они вместе уже три года. Радостное событие Цимбалюк и Антоненко отметили в кругу самых близких и родных, вдали от Киева. Об этом стало известно на странице в Instagram Тины.

«Вышла замуж за лучшего парня на свете. Мой любимый, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием «семья», – написала Антоненко в сети.

Напомним, Тарас Цимбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте «Черный ворон». В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале «Поймать Кайдаша». В 2020-ом принял участие в телепроекте «Танцы со звездами».

