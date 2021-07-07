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    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)

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    Актер Тарас Цымбалюк вместе с женой - Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)
    Актер Тарас Цымбалюк вместе с женой
    instagram.com/tina_tsymbaliuk/

    Пара вместе уже три года

    Популярный украинский актер Тарас Цимбалюк женился на своей возлюбленной Тине Антоненко. Пара узаконила отношения еще 3 июля.

    Они вместе уже три года. Радостное событие Цимбалюк и Антоненко отметили в кругу самых близких и родных, вдали от Киева. Об этом стало известно на странице в Instagram Тины.

    «Вышла замуж за лучшего парня на свете. Мой любимый, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием «семья», – написала Антоненко в сети.

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    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)
    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)
    instagram.com/tina_tsymbaliuk/

    Напомним, Тарас Цимбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте «Черный ворон». В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале «Поймать Кайдаша». В 2020-ом принял участие в телепроекте «Танцы со звездами».

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости кино Танцы со звездами украинский актер актер шоу-бизнес
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    Звезда сериала «Поймать Кайдаша» женился на своей возлюбленной (фото)