Пассажирку израильских авиалиний обвинили в нарушении «кошерности самолёта»

Инцидент возник из-за вегетарианской пиццы

В ходе полёта из Нью-Йорка в Тель-Авив бортпроводники авиакомпании «Эль-Аль» запретили пассажирке Джессике Фишман съесть взятую с собой пиццу, так как, по их словам, она «нарушала кошерность самолёта». На пятом часу полёта Фишман достала взятую с собой пиццу. Но заметившая это стюардесса потребовала от неё спрятать свою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Инцидент возник из-за вегетарианской пиццы

В ходе полёта из Нью-Йорка в Тель-Авив бортпроводники авиакомпании «Эль-Аль» запретили пассажирке Джессике Фишман съесть взятую с собой пиццу, так как, по их словам, она «нарушала кошерность самолёта».

На пятом часу полёта Фишман достала взятую с собой пиццу. Но заметившая это стюардесса потребовала от неё спрятать свою еду, аргументировав это тем, что «самолёт – кошерный».

Фишман попыталась объяснить, что является строгой вегетарианкой, так что в её еде нет ни мяса, ни молока, ни прочих продуктов, которые бы нарушали правила кашрута. Именно из-за своей специфической диеты она и отказалась от еды, которую предлагали в самолёте. Затем составом её пиццы стали интересоваться другие пассажиры самолёта.

Это заставило женщину включить диктофон, чтобы зафиксировать, как бесцеремонно вторгаются в её личную жизнь. На записи можно услышать, как стюардесса говорит: «Запрещается по причинам кашрута проносить еду в самолет, «Эль-Аль» - кошерная компания, и это кошерный самолет». В результате женщина спрятала недоеденную пиццу и ничего не ела аж до самого приземления.

Отмечается, что Джессика репатриировалась в Израиль из США, несколько лет назад. Именно этим рейсом она возвращалась в Израиль после лекций о религиозном принуждении «Хуцпа и высокие каблуки».

Уже после приземления Фишман поинтересовалась в самой авиакомпании, существует ли у них строго правило о «кошерном самолёте». На что получила ответ: «В «Эль-Аль» нет никаких инструкций, позволяющих персоналу вмешиваться в личную жизнь пассажиров и проверять еду, которую те берут на борт. Мы сожалеем о случившемся и работаем над предотвращением повторения подобных инцидентов».

Джерело: Вести. Израиль по-русски