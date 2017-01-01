Американський бізнесмен пояснив, що означає Саакашвілі для Вашингтона

На думку експерта, Саакашвілі — не остання фігура в політичній грі Вашингтона в Україні

На політичній «шахівниці» Вашингтону Саакашвілі, безумовно, є важливою фігурою, — вважає американський бізнесмен Гіві Топчішвілі. Такою думкою він поділився в інтерв’ю «Главкому». «Якщо ви маєте справу з певною кількістю чинників — монетарних, кредитних, людських — напевно, ви їх використовуєте



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Фото з відкритих джерел

На думку експерта, Саакашвілі — не остання фігура в політичній грі Вашингтона в Україні

На політичній «шахівниці» Вашингтону Саакашвілі, безумовно, є важливою фігурою, — вважає американський бізнесмен Гіві Топчішвілі. Такою думкою він поділився в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо ви маєте справу з певною кількістю чинників — монетарних, кредитних, людських — напевно, ви їх використовуєте і граєте фігурами. Чи є фігура Саакашвілі для Вашингтону на цій шахівниці королевою або королем — не впевнений. Але він, безумовно, є фігурою на дошці», — зазначив він.

На думку Топчішвілі, до екс-президента Грузії навряд чи є якась лояльність Вашингтону, але є «фактор Саакашвілі».

«Я з ним не знайомий, але абсолютно впевнений, що у Вашингтоні і в будь-якій частині світу — і в Києві, і в Москві, і в Європі — не можуть не рахуватися з людиною, що має таку біографію. Це — президент країни, це — губернатор, це — людина, яка розуміє до кінця структуру влади. І він не заспокоюється. У випадку Саакашвілі це — сукупність вдалого кейсу, коли він побудував і змінив країну, плюс у нього залишилась невгамовна енергія, бажання рухатися вперед. І для Вашингтону це реальний фактор», — пояснює свою позицію бізнесмен.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Американський бізнесмен Гіві Топчішвілі: У США дуже незадоволені тим, що зараз відбувається в Україні

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