Под каким номером выступит Gо-A в полуфинале «Евровидения-2021»

Группа Gо-A выйдет на сцену в первом полуфинале, который состоится 18 мая

Организаторы конкурса «Евровидение-2021» определили номера, под которыми будут выступать участники. Следовательно, стало известно, какие страны будут выступать в первом и втором полуфиналах. Об этом говорится на официальном сайте музыкального соревнования.

Таким образом, представитель от Украины, группа Go-A представит свой номер в первом полуфинале, который состоится 18 мая под номером 15. Всего на сцену в первом полуфинале выйдет 16 стран-участников.

Так, кроме Украины 18 мая в Роттердаме выступит Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина, Мальта.

Во втором полуфинале, который состоится 20 мая, на сцене выступит 17 стран-участниц, в том числе Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия Швейцария, Дания.

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