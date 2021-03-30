Били много и до крови. Украинский ведущий откровенно рассказал об отношениях с мамой

Ведущий впервые рассказал, как мама над ним издевалась

Ведущий Слава Демин, который месяц назад расстался с женой после 13 лет брака, ошеломил откровенным признанием.

В программе «Звездный путь» Слава поделился очень личным, о котором долгое время никому не рассказывал. Когда Демин сам еще был ребенком, он жил с бабушкой и мамой. Но методы воспитания матери были очень суровыми. Чего он до сих пор не может ей простить в свои 36.

«Меня били и за проступки, и для профилактики. «Ну ты же все равно что-то плохое сделаешь». И не только ремешком. Мы стояли на базаре продавали разные вещи, в том числе и сигареты, и меня даже били резинкой, которой перевязывали эти кравчучки. Били много, часто, больно, до крови», - признался Слава.

В один из таких раз следы от ударов остались на спине. Тогда Слава как раз ходил на сеансы массажа и, чтобы не рассказывать правду массажистке, каких только историй для нее не насочинял.

«Я так снимаю футболку, а она говорит: "Боже, что это такое?" Я говорю: "Упал". Мне было стыдно, что меня бьет мама и так сильно», - признался ведущий.

Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

«Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.