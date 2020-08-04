Сама известная модель плюс-сайз полностью обнажилась для модного глянца вместе с сыном (фото)



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Модель Эшли Грэм instagram.com/elleusa/

Женщина призналась, что растяжки, появившиеся после беременности, заставляют ее чувствовать себя «супергероем»

После рождения сына Исаака 32-летняя Эшли Грэм надолго не исчезла со страниц глянца: муж plus-size-модели все чаще берет в руки камеру (Джастин Эрвин окончил Школу визуальных искусств в Нью-Йорке), чтобы устроить фотосессию для жены. В свежем диджитал-выпуске журнала Elle появились все трое — в съемке, сделанной Эрвином на семейной ферме в Небраске, где они укрылись на время карантина. В беседе с 40-летней Кристен Белл Эшли порассуждала о бодипозитиве, принятии своей фигуры и переменах, случившихся после родов.

instagram.com/elleusa/

Грэм сказала, что растяжки, появившиеся после беременности, заставляют ее чувствовать себя «супергероем».

«Глядя на свои новые растяжки и все другие внешние изменения, думаю, что женщинам присущи супергеройские черты. Наши тела были созданы, чтобы дарить жизнь. Рожать — это прекрасно, но поняла я это, когда сама стала мамой. До беременности, конечно, верила в то, что женщины могут нравиться себе при любых изменениях фигуры. Но после беременности мне пришлось переосмыслить отношение к себе. Я стала быстро набирать вес. А растяжки на животе сначала ужаснули меня, но когда Исаак появился на свет, я поняла, что растяжки — это не просто моя боевая рана, это моя кардинальная перемена», - сказала Грэм в интервью.

Эшли призналась, что продолжает бороться с ретушью профессиональных съемок.

«Я позволила индустрии моды завладеть моим телом, но настал момент свободы, и я сказала себе: «Хватит — я буду делать то, что хочу». Перемены в личной и профессиональной жизни не заставили себя долго ждать, но для этого пришлось потрудиться, — добавила Грэм.

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